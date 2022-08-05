В Асбесте на территории комбината «Ураласбест» погибла женщина
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера, 13 августа, на станции «Фабрика 6» Уральского асбестового горно-обогатительного комбината погибла сотрудница предприятия. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщила депутат гордумы Асбеста Наталья Крылова.
Известно, что её засыпало щебнем, когда она находилась в деревянном туалете. Рядом по неустановленной причине сошёл с рельсов вагон, проезжающего поезда. Женщине было 49 лет.
Напомним, что 21 июля на той же станции погиб машинист тягового агрегата – его придавило насмерть во время столкновения поездов.
Известно, что её засыпало щебнем, когда она находилась в деревянном туалете. Рядом по неустановленной причине сошёл с рельсов вагон, проезжающего поезда. Женщине было 49 лет.
Напомним, что 21 июля на той же станции погиб машинист тягового агрегата – его придавило насмерть во время столкновения поездов.
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