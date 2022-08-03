В Березовском пропала 29-летняя девушка
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Березовском пропала 29-летняя Мария Викторовна Крицкая. Ее местонахождение неизвестно с 8 августа.
Приметы пропавшей: рост 161 см, среднее телосложение, серо-голубые глаза, светло-русые волосы. Есть шрам на правой ноге.
На момент пропажи была одета в ярко-розовый сарафан с розовым бантом на спине и черные кожаные сланцы.
Девушка может передвигаться на красном автомобиле HONDA CIVIC с госномером М334НУ 96 р.
Розыском пропавшей занимается ОВД Березовского городского округа. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Марии Крицкой, просят сообщить информацию по телефону +7 (343) 694-75-00 или 02.
Приметы пропавшей: рост 161 см, среднее телосложение, серо-голубые глаза, светло-русые волосы. Есть шрам на правой ноге.
На момент пропажи была одета в ярко-розовый сарафан с розовым бантом на спине и черные кожаные сланцы.
Девушка может передвигаться на красном автомобиле HONDA CIVIC с госномером М334НУ 96 р.
Розыском пропавшей занимается ОВД Березовского городского округа. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Марии Крицкой, просят сообщить информацию по телефону +7 (343) 694-75-00 или 02.
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