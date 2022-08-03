Под Алапаевском в ДТП погиб водитель легковушки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Автомобильная авария со смертельным исходом произошла в селе Кишкинское Алапаевского района Свердловской области. Помимо погибшего есть и пострадавший.Участниками сельского ДТП стал легковой автомобиль марки «ВАЗ-21070», три человека в нём и… уличный столб. Пожилой водитель машины во время поездки по родному селу не справился с управлением из-за чего «ВАЗ» на полной скорости и въехал в опору линии электропередач. При ударе 69-летний владелец машины получил травмы, не совместимые с жизнью. Серьёзно пострадал и один из его пассажиров, который сидел на переднем сидении. Его пришлось госпитализировать с травмами головы, которой он ударился о лобовое стекло. Второй пассажир, сидевший на заднем сидении, отделался совсем не лёгким испугом.Как удалось выяснить сотрудникам ОГИБДД МО МВД РФ «Алапаевский» со слов выживших в аварии, произошло ДТП по вине водителя, который превысил скорость. Серьёзные же последствия аварии с одним смертельным исходом и одной тяжёлой травмы были вызваны тем, что все люди, находившиеся в машине, «забыли» пристегнуться ремнями безопасности.