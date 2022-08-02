В Екатеринбурге за рулем автомобиля задержали пьяного 16-летнего парня

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автоинспекторы задержали 16-летнего парня за рулем автомобиля. Он находился в состоянии опьянения.В дежурную часть ГИБДД 8 августа поступило сообщение, что подросток взял у отца ключи от автомобиля «Лада Веста» и уехал. При патрулировании улицы Предельной экипаж ДПС обнаружил и остановил машину.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, от 16-летнего парня, находящегося за рулем автомобиля, пахло алкоголем. На место вызвали отца подростка и передали ему автомобиль. Отец сообщил, что дал сыну ключи от машины, чтобы тот принес вещи из салона. Однако парень сел за руль и уехал, о чем родитель сообщил в полицию.Подростка вместе с отцом доставили в дежурную часть отдела полиции № 4. Там в присутствии инспектора по делам несовершеннолетних и двух понятых было проведено освидетельствование подростка и установлено состояние алкогольного опьянения – 0,357 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. В отношении молодого человека составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения и без водительских прав.Кроме того, инспекторы по делам несовершеннолетних привлекли парня к административной ответственности за потребление алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом. Родителей несовершеннолетнего также понесли ответственность за ненадлежащее исполнение по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.