Со дна водоема у «Рамады» в Екатеринбурге достали тело подростка

15.53 Вторник, 9 августа 2022
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Водолазы достали со дна водоема у «Рамады» в Екатеринбурге тело пропавшего несколько дней назад подростка. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на очевидца.

Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, по предварительной информации, смерть ребенка не носит криминальный характер. Собранные по данному факту материалы полиция направила для принятия процессуального решения в региональный СКР.

В СУ СКР по Свердловской области добавили, что тело подростка направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Екатеринбурге экс-полицейского осудят за кражу золотых цепочек у умершего
04 августа 2022
Прибитый гвоздями к полу труп нашли в Нижнем Тагиле
09 августа 2022
На Урале после опрокидывания лодки без вести пропал подросток
08 августа 2022
В Екатеринбурге возобновил работу магазин «Шведские продукты» от IKEA
02 августа 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Предпринимателям в Екатеринбурге пытаются запретить вести бизнес на основании несуществующих документов

Разбираемся, как порой сложно вести бизнес, когда ты начинаешь действовать по закону
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
16:51 В Свердловской области после отравления детей под Нижним Тагилом проверят столовые в школах и лагерях
16:25 В Екатеринбурге за рулем автомобиля задержали пьяного 16-летнего парня
15:53 Со дна водоема у «Рамады» в Екатеринбурге достали тело подростка
15:22 На площади 1905 года в Екатеринбурге проведут модные показы
14:54 В Екатеринбурге ликвидировали городской избирком
14:21 В воздухе Екатеринбурга Роспотребнадзор обнаружил вредные вещества
13:58 В Свердловской области за сутки выявили более 300 случаев коронавируса
13:26 Девушка с собакой провалилась в открытый люк у «Ельцин Центра» в Екатеринбурге
12:53 В Екатеринбурге из горящей квартиры спасли женщину с ребенком
12:25 За выходные в Екатеринбурге задержали 11 пьяных водителей
11:52 В Свердловской области ликвидировали восемь лесных пожаров
11:27 Директору оборонного завода присвоили звание «Почетный гражданин Екатеринбурга»
10:55 Прибитый гвоздями к полу труп нашли в Нижнем Тагиле
10:21 В Екатеринбурге стартует конкурс «Бумаге – вторую жизнь!»
09:54 «Святогор» приобрел тренажеры для социально-реабилитационного центра в Ивделе
09:22 В Свердловской области снижается число пострадавших от укусов клещей
20:53 За смерть работника директора «Фортуны» из Верхней Пышмы накажут принудительным трудом
20:15 Футбольные соревнования для людей с инвалидностью прошли в Нижнем Тагиле
19:34 Проект Виктора Норкина «Экопоходы» побывал в парке Оленьи Ручьи
19:17 В Екатеринбурге пройдёт повторный суд по иску Ивана Волкова к Свердловскому губернатору
18:50 Желающие узнать Екатеринбург получше проведут неделю с Артёмом Берковичем
17:52 Жара в Свердловской области к концу недели пойдет на спад
17:24 Администрация Красноуфимска провела встречу с недовольными горожанами на свалке
16:46 Жителей Свердловской области предупредили о грозах и граде
16:13 Екатеринбуржцы жалуются на запах гари в городе
15:56 Экс-главу УМВД по Екатеринбургу приговорили к 9,5 годам колонии
Все новости Свердловской области
16:28 Кондратьев: в Краснодарском крае появится первый в РФ завод по производству щелочных батареек
15:42 Премьер-министр Эстонии выступила за запрет выдачи виз россиянам, Медведев назвал ее слова «хренью»
15:00 Минобороны: в августе пройдет учение с боевой стрельбой в Беларуси и на российском полигоне
14:06 ВЦИОМ: более 70% россиян в последние 2-3 года не летали на самолётах
12:40 Суд признал законным арест трех генералов петербургского главка МВД
11:53 ИКЕА объявила о завершении онлайн-продажи товаров 15 августа
11:40 Reuters: российские авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти
11:09 Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 17 августа
11:03 Крупный пожар на кубинском нефтехранилище продолжается, горят уже четыре резервуара
10:09 NYT: ФБР провело обыски в имении экс-президента Трампа во Флориде
09:43 В Южной Корее из-за сильнейшего за 80 лет ливня погибли семь человек, шестеро пропали без вести
18:22 В Зеленогорске ураган сломал главный крест на куполе храма Казанской иконы Божией матери
17:15 Хинштейн не согласен с мягким приговором Редькину, он направит запрос об обжаловании
16:38 СМИ: в Коми разбился частный самолет, три человека погибли
16:21 ВЦИОМ: каждого пятого россиянина в детстве наказывали ремнем, сегодня телесные наказания применяют 13% родителей
15:16 В Сочи от удара молнии погиб 47-летний житель Уфы, СК проводит проверку
14:53 Мурашко: в России показатели смертности среди мужчин к 35 годам в два раза выше, чем у женщин
14:17 В Волгоградской области возобновляет работу оперштаб по борьбе с коронавирусом
13:20 В Курской и Белгородской областях на две недели продлён «жёлтый уровень» террористической опасности
13:00 Генпрокурор РФ: после 24 февраля удалено или заблокировано 138 тысяч интернет-ресурсов
11:55 СК: иркутских полицейских подозревают в многомиллионных взятках за фиктивные экзамены ПДД
11:11 На Камчатке экс-депутат Редькин получил 9 месяцев ограничения свободы за убийство по неосторожности
10:37 Армия Китая продолжила учения вокруг Тайваня, они должны были завершиться 7 августа
10:17 В Приамурье введен режим ЧС, из подтопленных территорий эвакуировано 158 человек
09:56 Президент Колумбии Густаво Петро принес присягу, в его приоритете — борьба с коррупцией
18:03 Папа Римский Франциск встретился с представителем РПЦ в Ватикане
Все новости России и мира
16:51 В Свердловской области после отравления детей под Нижним Тагилом проверят столовые в школах и лагерях
16:25 В Екатеринбурге за рулем автомобиля задержали пьяного 16-летнего парня
15:53 Со дна водоема у «Рамады» в Екатеринбурге достали тело подростка
15:22 На площади 1905 года в Екатеринбурге проведут модные показы
14:54 В Екатеринбурге ликвидировали городской избирком
14:51 В Перми сотрудники транспортной полиции задержали местную жительницу с наркотиком
14:21 В воздухе Екатеринбурга Роспотребнадзор обнаружил вредные вещества
14:13 В Перми открывается кинолаборатория LetsDOC для документалистов со всей России
13:58 В Свердловской области за сутки выявили более 300 случаев коронавируса
13:29 Росреестр разъясняет: площадь доли, выделенной ребенку, не может быть меньше шести метров
13:26 Девушка с собакой провалилась в открытый люк у «Ельцин Центра» в Екатеринбурге
12:54 На пермской набережной пройдет День физкультурника
12:53 В Екатеринбурге из горящей квартиры спасли женщину с ребенком
12:25 За выходные в Екатеринбурге задержали 11 пьяных водителей
11:52 В Свердловской области ликвидировали восемь лесных пожаров
11:27 Директору оборонного завода присвоили звание «Почетный гражданин Екатеринбурга»
10:55 Прибитый гвоздями к полу труп нашли в Нижнем Тагиле
10:49 В Прикамье судебные приставы обязали землевладелицу ликвидировать несанкционированную свалку
10:21 В Екатеринбурге стартует конкурс «Бумаге – вторую жизнь!»
09:54 «Святогор» приобрел тренажеры для социально-реабилитационного центра в Ивделе
09:22 В Свердловской области снижается число пострадавших от укусов клещей
20:53 За смерть работника директора «Фортуны» из Верхней Пышмы накажут принудительным трудом
20:15 Футбольные соревнования для людей с инвалидностью прошли в Нижнем Тагиле
19:34 Проект Виктора Норкина «Экопоходы» побывал в парке Оленьи Ручьи
19:17 В Екатеринбурге пройдёт повторный суд по иску Ивана Волкова к Свердловскому губернатору
18:50 Желающие узнать Екатеринбург получше проведут неделю с Артёмом Берковичем
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK