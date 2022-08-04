Со дна водоема у «Рамады» в Екатеринбурге достали тело подростка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Водолазы достали со дна водоема у «Рамады» в Екатеринбурге тело пропавшего несколько дней назад подростка. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на очевидца.Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, по предварительной информации, смерть ребенка не носит криминальный характер. Собранные по данному факту материалы полиция направила для принятия процессуального решения в региональный СКР.В СУ СКР по Свердловской области добавили, что тело подростка направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.