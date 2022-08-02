Девушка с собакой провалилась в открытый люк у «Ельцин Центра» в Екатеринбурге

– Колодец был не закрыт люком, а просто застелен газоном! У меня нет слов. А если бы так случайно наступила бабушка или ребенок? – говорит екатеринбурженка.

– Провал находится на территории «Ельцин Центра». Люк старый, неэксплуатируемый. При проведении работ по благоустройству он был закрыт крышкой. Сейчас службы центра засыпали его грунтом и восстановят газон, – отметили в мэрии.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В открытый люк у «Ельцин Центра» в Екатеринбурге провалилась девушка с собакой. Об этом сообщает E1.RU.По словам девушки, 3 августа она гуляла с собакой на набережной у «Ельцин Центра». Девушка подняла питомца на руки, чтобы «покружиться на полянке», и неожиданно провалилась в колодец.Девушка добавила, что не получила серьезных травм, отделалась испугом и царапинами. В пресс-службе мэрии рассказали, что данный люк после происшествия закрыли.