Девушка с собакой провалилась в открытый люк у «Ельцин Центра» в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: Владислав Постников
В открытый люк у «Ельцин Центра» в Екатеринбурге провалилась девушка с собакой. Об этом сообщает E1.RU.
По словам девушки, 3 августа она гуляла с собакой на набережной у «Ельцин Центра». Девушка подняла питомца на руки, чтобы «покружиться на полянке», и неожиданно провалилась в колодец.
Девушка добавила, что не получила серьезных травм, отделалась испугом и царапинами. В пресс-службе мэрии рассказали, что данный люк после происшествия закрыли.
По словам девушки, 3 августа она гуляла с собакой на набережной у «Ельцин Центра». Девушка подняла питомца на руки, чтобы «покружиться на полянке», и неожиданно провалилась в колодец.
– Колодец был не закрыт люком, а просто застелен газоном! У меня нет слов. А если бы так случайно наступила бабушка или ребенок? – говорит екатеринбурженка.
Девушка добавила, что не получила серьезных травм, отделалась испугом и царапинами. В пресс-службе мэрии рассказали, что данный люк после происшествия закрыли.
– Провал находится на территории «Ельцин Центра». Люк старый, неэксплуатируемый. При проведении работ по благоустройству он был закрыт крышкой. Сейчас службы центра засыпали его грунтом и восстановят газон, – отметили в мэрии.
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