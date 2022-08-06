В Екатеринбурге на улице Цвиллинга сгорели два автомобиля
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Этой ночью в уральской столице на улице Цвиллинга сгорели два автомобиля «Lada Granta» и «BMW X5», также от пожара пострадали кузова «Kia Rio» и «Volkswagen Sharan», припаркованных рядом.
В тушении были задействованы 2 единицы техники и 7 пожарных, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области. В результате происшествия люди не пострадали.
Напомним, что предыдущей ночью в Екатеринбурге загорелись «Honda Prelude» и «Газель», один автомобиль оказался повреждён, а второй полностью сгорел.
В тушении были задействованы 2 единицы техники и 7 пожарных, сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области. В результате происшествия люди не пострадали.
Напомним, что предыдущей ночью в Екатеринбурге загорелись «Honda Prelude» и «Газель», один автомобиль оказался повреждён, а второй полностью сгорел.
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