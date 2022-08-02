Ночью в уральской столице загорелись два автомобиля
Происшествия
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Этой ночью в Екатеринбурге во дворе дома на улице Трактористов загорелись два автомобиля. «Honda Prelude» оказался повреждён, а вот «Газели» повезло меньше – она сгорела полностью.
Инцидент произошёл в четыре часа утра. Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь пожара составила 12 квадратных метров. Из людей никто не пострадал.
«В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Пожар потушен в течение 4-х минут», – рассказали в ведомстве.
Инцидент произошёл в четыре часа утра. Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь пожара составила 12 квадратных метров. Из людей никто не пострадал.
«В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Пожар потушен в течение 4-х минут», – рассказали в ведомстве.
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