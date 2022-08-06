В Свердловской области горят 100 гектаров леса
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По данным на 7 августа 02:00 на территории Свердловской области был зарегистрирован лесной пожар на площади 100 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
Ранее в «Авиалесоохране» заявляли о четырех пожарах на общей площади, пройденной огнём, 51 гектар. Также продолжается тушение одного пожара в Берёзовском городском округе и ещё одного на территории Екатеринбурга.
Всего на территории России было зафиксировало 129 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 178 775 гектаров.
Ранее в «Авиалесоохране» заявляли о четырех пожарах на общей площади, пройденной огнём, 51 гектар. Также продолжается тушение одного пожара в Берёзовском городском округе и ещё одного на территории Екатеринбурга.
Всего на территории России было зафиксировало 129 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 178 775 гектаров.
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