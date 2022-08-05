На территории Свердловской области зарегистрировали 4 лесных пожара
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На землях лесного фонда Свердловской области за минувшие сутки был зарегистрирован ещё один пожар. Также продолжается тушение трех пожаров, о которых пресс-служба «Авиалесоохраны» сообщала ранее.
Общая площадь пожаров, по данным на 6 июля, составляет 51 гектар, что на 10 гектар больше, чем сообщалось в предыдущие сутки. Также продолжается тушение одного пожара на площади 9 гектар в Березовском городском округе, и ещё двух на землях населенных пунктов на площади
Всего на территории России было зарегистрировано 126 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 143 545 гектар.
Общая площадь пожаров, по данным на 6 июля, составляет 51 гектар, что на 10 гектар больше, чем сообщалось в предыдущие сутки. Также продолжается тушение одного пожара на площади 9 гектар в Березовском городском округе, и ещё двух на землях населенных пунктов на площади
Всего на территории России было зарегистрировано 126 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 143 545 гектар.
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