Два человека погибли в аварии на улице Зари в Нижнем Тагиле

10.03 Воскресенье, 7 августа 2022
Происшествия
Фото: управле­ние ГИБДД ГУ МВД Рос­сии по Свердловской области
Два человека погибли и ещё двое получили травмы в результате аварии в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел вчера, 6 августа, около 16 часов напротив дома №45 по улице Зари.

По предварительным данным, 75-летний водитель «Vortex TagAZ» при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю «Renault Logan», двигавшегося в прямом направлении под управлением 26-летнего мужчины, рассказали в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.


Фото: управле­ние ГИБДД ГУ МВД Рос­сии по Свердловской области


В результате аварии пассажиры «Renault», – 32-летняя женщина и 27-летний мужчина – находившиеся на задних сидениях, погибли на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Ещё один пассажир, 44-летняя женщина, и водитель «Renault» с травмами были госпитализированы. Обоим диагностировали сотрясение головного мозга.

Водитель «Vortex» травм не получил. Установлено, что за 30 стаж вождения к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он привлекался только 1 раз.


Фото: управле­ние ГИБДД ГУ МВД Рос­сии по Свердловской области


Напомним, что вчера в Нижнем Тагиле произошло ещё одно смертельное ДТП. В 11 часов на перекрёстке южного обхода и улицы Гагарина столкнулись «ВАЗ 2109» и «Audi», в результате чего погиб один человек.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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21:08 Районная прокуратура Екатеринбурга защитила интересы цирковых тигров
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