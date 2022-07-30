Два человека погибли в аварии на улице Зари в Нижнем Тагиле
Происшествия
Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Два человека погибли и ещё двое получили травмы в результате аварии в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел вчера, 6 августа, около 16 часов напротив дома №45 по улице Зари.
По предварительным данным, 75-летний водитель «Vortex TagAZ» при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю «Renault Logan», двигавшегося в прямом направлении под управлением 26-летнего мужчины, рассказали в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
В результате аварии пассажиры «Renault», – 32-летняя женщина и 27-летний мужчина – находившиеся на задних сидениях, погибли на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Ещё один пассажир, 44-летняя женщина, и водитель «Renault» с травмами были госпитализированы. Обоим диагностировали сотрясение головного мозга.
Водитель «Vortex» травм не получил. Установлено, что за 30 стаж вождения к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он привлекался только 1 раз.
Напомним, что вчера в Нижнем Тагиле произошло ещё одно смертельное ДТП. В 11 часов на перекрёстке южного обхода и улицы Гагарина столкнулись «ВАЗ 2109» и «Audi», в результате чего погиб один человек.
По предварительным данным, 75-летний водитель «Vortex TagAZ» при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю «Renault Logan», двигавшегося в прямом направлении под управлением 26-летнего мужчины, рассказали в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В результате аварии пассажиры «Renault», – 32-летняя женщина и 27-летний мужчина – находившиеся на задних сидениях, погибли на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Ещё один пассажир, 44-летняя женщина, и водитель «Renault» с травмами были госпитализированы. Обоим диагностировали сотрясение головного мозга.
Водитель «Vortex» травм не получил. Установлено, что за 30 стаж вождения к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он привлекался только 1 раз.
Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Напомним, что вчера в Нижнем Тагиле произошло ещё одно смертельное ДТП. В 11 часов на перекрёстке южного обхода и улицы Гагарина столкнулись «ВАЗ 2109» и «Audi», в результате чего погиб один человек.
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