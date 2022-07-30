В аварии в Нижнем Тагиле пострадали трое человек и один погиб

Фото: управле­ние ГИБДД ГУ МВД Рос­сии по Свердловской области

Фото: управле­ние ГИБДД ГУ МВД Рос­сии по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня в 11 часов в Нижнем Тагиле на перекрёстке южного обхода и улицы Гагарина столкнулись «ВАЗ 2109» и «Audi». В результате аварии пострадали трое человек, среди которых подросток, и ещё один человек погиб.Известно, что отечественный автомобиль совершал поворот, когда иномарка двигалась в прямом направлении.В результате аварии погибла 73-летняя женщина, находившаяся в момент аварии на переднем пассажирском сидении «ВАЗа». Травмы получили водитель отечественного автомобиля и его пассажиры – женщина и 14-летняя девочка.«Сотрудники ГИБДД находятся на месте происшествия, выясняют обстоятельства и причины», – рассказали в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.