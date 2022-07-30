В аварии в Нижнем Тагиле пострадали трое человек и один погиб
Происшествия
Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Сегодня в 11 часов в Нижнем Тагиле на перекрёстке южного обхода и улицы Гагарина столкнулись «ВАЗ 2109» и «Audi». В результате аварии пострадали трое человек, среди которых подросток, и ещё один человек погиб.
Известно, что отечественный автомобиль совершал поворот, когда иномарка двигалась в прямом направлении.
В результате аварии погибла 73-летняя женщина, находившаяся в момент аварии на переднем пассажирском сидении «ВАЗа». Травмы получили водитель отечественного автомобиля и его пассажиры – женщина и 14-летняя девочка.
«Сотрудники ГИБДД находятся на месте происшествия, выясняют обстоятельства и причины», – рассказали в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Известно, что отечественный автомобиль совершал поворот, когда иномарка двигалась в прямом направлении.
Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В результате аварии погибла 73-летняя женщина, находившаяся в момент аварии на переднем пассажирском сидении «ВАЗа». Травмы получили водитель отечественного автомобиля и его пассажиры – женщина и 14-летняя девочка.
«Сотрудники ГИБДД находятся на месте происшествия, выясняют обстоятельства и причины», – рассказали в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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