Природные пожары продолжают тушить в Свердловской области
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжают тушить природные пожары. По данным Авиалесоохраны, в лесах зарегистрировано три пожара на площади 41 га, в Березовском городском округе – торфяной пожар на площади 9 га, а в Екатеринбурге – еще два пожара на площади 4 га.
Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, в Пелымском городском округе природный пожар возник из-за сухих гроз. С трех сторон очаг локализовали, угрозы населенным пунктам нет. На место пожара сегодня на вертолете доставят еще две группы парашютистов-десантников Уральской базы авиационной охраны лесов.
Два торфяных пожара обнаружены на территории Сысертского городского округа. Сейчас они локализованы. Также продолжается ликвидация торфяного пожара в Березовском ГО, на месте работают более 40 специалистов авиабазы.
Торфяные пожары дошли и до Екатеринбурга. Как сообщают в пресс-службе Авиалесоохраны, в городе зафиксировано два возгорания.
Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, в Пелымском городском округе природный пожар возник из-за сухих гроз. С трех сторон очаг локализовали, угрозы населенным пунктам нет. На место пожара сегодня на вертолете доставят еще две группы парашютистов-десантников Уральской базы авиационной охраны лесов.
Два торфяных пожара обнаружены на территории Сысертского городского округа. Сейчас они локализованы. Также продолжается ликвидация торфяного пожара в Березовском ГО, на месте работают более 40 специалистов авиабазы.
Торфяные пожары дошли и до Екатеринбурга. Как сообщают в пресс-службе Авиалесоохраны, в городе зафиксировано два возгорания.
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