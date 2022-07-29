Под Екатеринбургом загорелся торфяник
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На Екатеринбург с приходом жары наступают торфяные пожары. Последние дни жители СНТ имени Старых Большевиков около ТЦ «Мега» жаловались на задымление и запах гари.
Сегодня был найден очаг возгорания. Торфяник начали тушить волонтеры из «Добровольцев быстрого реагирования». Как пишет Ural Mash, площадь пожара составляет около 1 га.
Сегодня был найден очаг возгорания. Торфяник начали тушить волонтеры из «Добровольцев быстрого реагирования». Как пишет Ural Mash, площадь пожара составляет около 1 га.
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