Под Екатеринбургом загорелся торфяник

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Екатеринбург с приходом жары наступают торфяные пожары. Последние дни жители СНТ имени Старых Большевиков около ТЦ «Мега» жаловались на задымление и запах гари.Сегодня был найден очаг возгорания. Торфяник начали тушить волонтеры из «Добровольцев быстрого реагирования». Как пишет Ural Mash, площадь пожара составляет около 1 га.