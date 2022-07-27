Крупное ДТП на ЕКАДЕ унесло жизнь водителя КАМАЗа
Происшествия
Фото пресс-службы УМВД по городу Екатеринбургу
На Екатеринбургской кольцевой автодороге произошла крупная авария. Столкнулись сразу 3 грузовые машины, водитель одной из них погиб.
ДТП случилось отрезке ЕКАДа между Серовским трактом и Верхней Пышмой. У ехавшего там КАМАЗа лопнуло колесо. Из-за этой поломки машину занесло на встречную полосу, по которой в этот момент ехали грузовая машина марки «Мерседес» и бензовоз. Обе они врезались в неожиданно появившийся перед ними грузовик.
После ударов тяжёлой автотехники кабина «КАМАЗа» оказалась страшно расплющена. Сидевший в ней 47-летний мужчина был ещё жив, когда на место происшествия прибыла машина «Скорой помощи». Но довезти его до больницы не удалось — водитель «КАМАЗа» от полученных травм скончался на руках медиков.
ДТП случилось отрезке ЕКАДа между Серовским трактом и Верхней Пышмой. У ехавшего там КАМАЗа лопнуло колесо. Из-за этой поломки машину занесло на встречную полосу, по которой в этот момент ехали грузовая машина марки «Мерседес» и бензовоз. Обе они врезались в неожиданно появившийся перед ними грузовик.
После ударов тяжёлой автотехники кабина «КАМАЗа» оказалась страшно расплющена. Сидевший в ней 47-летний мужчина был ещё жив, когда на место происшествия прибыла машина «Скорой помощи». Но довезти его до больницы не удалось — водитель «КАМАЗа» от полученных травм скончался на руках медиков.
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25 июля 2022
25 июля 2022