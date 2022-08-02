Из горящего в центре Екатеринбурга здания эвакуировали человека
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Пожар, с которым борются сейчас в центре Екатеринбурга, мог унести жизнь человека. Во время тушения огня пожарные обнаружили в пылающем здании мужчину.
Как сообщает Главное областное управление Министерства чрезвычайных ситуаций, мужчина находился на третьем этаже «заброшки». Из здания ему помогли выйти специалисты газодымозащитной службы. После осмотра медиков он удалился на своих двоих — огонь и задымление не успели ему серьёзно повредить.
А вот о здании этого не скажешь. Трёхэтажное строение, в котором некогда располагались учебные классы Уральского государственного лесотехнического университета, горит уже далеко не в первый раз. И каждый раз полыхает очень сильно. Однако, построено оно было на совесть, потому продолжает стоять даже после самых сильных пожаров. Вместе с тем, удивляет, что администрация города до сих пор не озаботилась тем, что на центральной улице Екатеринбурга стоит такой пожароопасный, бесхозный объект. После каждого пожара «заброшку» затягивают полотнищами с изображением красивых стен и непобитых окон, да так и оставляют до следующего пожара.
Как сообщает Главное областное управление Министерства чрезвычайных ситуаций, мужчина находился на третьем этаже «заброшки». Из здания ему помогли выйти специалисты газодымозащитной службы. После осмотра медиков он удалился на своих двоих — огонь и задымление не успели ему серьёзно повредить.
А вот о здании этого не скажешь. Трёхэтажное строение, в котором некогда располагались учебные классы Уральского государственного лесотехнического университета, горит уже далеко не в первый раз. И каждый раз полыхает очень сильно. Однако, построено оно было на совесть, потому продолжает стоять даже после самых сильных пожаров. Вместе с тем, удивляет, что администрация города до сих пор не озаботилась тем, что на центральной улице Екатеринбурга стоит такой пожароопасный, бесхозный объект. После каждого пожара «заброшку» затягивают полотнищами с изображением красивых стен и непобитых окон, да так и оставляют до следующего пожара.
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