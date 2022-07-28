В заброшенном здании в центре Екатеринбурга произошел пожар
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
На проспекте Ленина в Екатеринбурге загорелось заброшенное трехэтажное здание лесотехнического университета. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.
Сообщение о возгорании поступило в 15:53. Как рассказали в пресс-службе МЧС, в неэксплуатируемом трехэтажном здании горит внутренняя отделка.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В тушении пожара участвуют 18 огнеборцев. Для подачи воды на кровлю здания используется высотная техника.
Сообщение о возгорании поступило в 15:53. Как рассказали в пресс-службе МЧС, в неэксплуатируемом трехэтажном здании горит внутренняя отделка.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В тушении пожара участвуют 18 огнеборцев. Для подачи воды на кровлю здания используется высотная техника.
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