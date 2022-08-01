В Березовском ГО продолжает гореть лес
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Березовском городском округе продолжает действовать лесной пожар. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.
По данным на 2 августа, в городском округе зафиксирован природный пожар на площади 9 га. Это единственный лесной пожар в Свердловской области на данный момент.
Всего в России действуют 126 природных пожаров на площади 87 364 га.
По данным на 2 августа, в городском округе зафиксирован природный пожар на площади 9 га. Это единственный лесной пожар в Свердловской области на данный момент.
Всего в России действуют 126 природных пожаров на площади 87 364 га.
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