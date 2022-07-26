В Свердловской области горит 9 га леса
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжает действовать один природный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.
По данным на 00:00 1 августа, лесной пожар на площади 9 га зафиксирован в Березовском городском округе.
Всего в России действуют 156 природных пожаров на площади 79 454 га.
По данным на 00:00 1 августа, лесной пожар на площади 9 га зафиксирован в Березовском городском округе.
Всего в России действуют 156 природных пожаров на площади 79 454 га.
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