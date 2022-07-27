В Екатеринбурге сошли с рельсов два вагона-платформы
Происшествия
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Сегодня в Екатеринбурге на станции «Сортировочный» во время маневровых работ с рельсов сошли два вагона-платформы. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Это случилось сегодня в 11.28. Задержек в результате инцидента не произошло. Пострадавших нет. Организована проверка.
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются», – рассказали в ведомстве.
На месте ведутся восстановительные работы.
Это случилось сегодня в 11.28. Задержек в результате инцидента не произошло. Пострадавших нет. Организована проверка.
Фото: Уральская транспортная прокуратура
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются», – рассказали в ведомстве.
На месте ведутся восстановительные работы.
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