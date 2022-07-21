В Каменске-Уральском погибла выпавшая из окна девочка
Происшествия
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском маленькая девочка погибла, выпав из окна. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Предположительно, девочка ненадолго осталась одна в комнате квартиры и выпала из окна, оборудованного москитной сеткой. Малышку с травмами доставили в больницу, но, к сожалению, спасти ее жизнь не удалось.
Отмечается, что семья, в которой произошла трагедия, благополучная, на учете в правоохранительных органах не состояла. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Предположительно, девочка ненадолго осталась одна в комнате квартиры и выпала из окна, оборудованного москитной сеткой. Малышку с травмами доставили в больницу, но, к сожалению, спасти ее жизнь не удалось.
Отмечается, что семья, в которой произошла трагедия, благополучная, на учете в правоохранительных органах не состояла. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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