В Каменске-Уральском погибла выпавшая из окна девочка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском маленькая девочка погибла, выпав из окна. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СУ СКР по Свердловской области.Предположительно, девочка ненадолго осталась одна в комнате квартиры и выпала из окна, оборудованного москитной сеткой. Малышку с травмами доставили в больницу, но, к сожалению, спасти ее жизнь не удалось.Отмечается, что семья, в которой произошла трагедия, благополучная, на учете в правоохранительных органах не состояла. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.