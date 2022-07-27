В аварии под посёлком Арти пострадали двое подростков

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером под посёлком Арти в аварию попали двое несовершеннолетних, решившие покататься на мопеде. Они столкнулись с газелью.Инцидент произошел около 20.00. Мопедом управлял 14-летний юноша, с ним был его 16-летний друг. По предварительным данным, подросток не уступил дорогу грузовику, вследствие чего произошло столкновение. В результате оба несовершеннолетних были госпитализированы, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.Прав на управление транспортными средствами у юного водителя не было в силу возраста. Установлено, что мопед несовершеннолетний приобрел на свои скопленные средства. О том, что подростки поехали кататься, родители не знали.