В аварии под посёлком Арти пострадали двое подростков

09.43 Суббота, 30 июля 2022
Происшествия
Фото: управле­ние ГИБДД ГУ МВД Рос­сии по Свердловской области
Вчера вечером под посёлком Арти в аварию попали двое несовершеннолетних, решившие покататься на мопеде. Они столкнулись с газелью.

Инцидент произошел около 20.00. Мопедом управлял 14-летний юноша, с ним был его 16-летний друг. По предварительным данным, подросток не уступил дорогу грузовику, вследствие чего произошло столкновение. В результате оба несовершеннолетних были госпитализированы, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Прав на управление транспортными средствами у юного водителя не было в силу возраста. Установлено, что мопед несовершеннолетний приобрел на свои скопленные средства. О том, что подростки поехали кататься, родители не знали.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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17:21 Комиссия по этике гордумы Екатеринбурга этично не комментирует свою оценку действий депутата, критикующего внешнюю политику РФ
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