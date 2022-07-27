На злополучном участке автодороги в Каменске-Уральском опять случилось ДТП
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
На том самом участке дороги, где несколько дней назад в одну и ту же машину за 2 минуты въехали 2 машины, опять ДТП. На сей раз с участием грузовой фуры.
Водитель большегруза ехал по улице Суворова. Миновав перекрёсток с улицей 4-й Пятилетки, он начал перестраиваться из крайне левого ряда в правый ряд. Но на пути ему попалась легковая машина отечественного производства. Своим манёвром водитель фуры развернул «ВАЗ-2120», поставив его боком к движению. Грузовая махина едва не наехала на легковушку, а если бы наехала, то наверняка раздавила бы в лепёшку. А так, водитель «ВАЗа» и его внучка, ехавшая с ним, отделались испугом, пусть совсем не лёгким.
Как комментируют происшествие в соцсетях (например, в ВК-сообществе «Инцидент. Каменск-Уральский») опытные водители, дальнобойщик попросту не увидел легковой автомобиль — тот попал в так называемую «слепую зону».
Водитель большегруза ехал по улице Суворова. Миновав перекрёсток с улицей 4-й Пятилетки, он начал перестраиваться из крайне левого ряда в правый ряд. Но на пути ему попалась легковая машина отечественного производства. Своим манёвром водитель фуры развернул «ВАЗ-2120», поставив его боком к движению. Грузовая махина едва не наехала на легковушку, а если бы наехала, то наверняка раздавила бы в лепёшку. А так, водитель «ВАЗа» и его внучка, ехавшая с ним, отделались испугом, пусть совсем не лёгким.
Как комментируют происшествие в соцсетях (например, в ВК-сообществе «Инцидент. Каменск-Уральский») опытные водители, дальнобойщик попросту не увидел легковой автомобиль — тот попал в так называемую «слепую зону».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».