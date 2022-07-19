Невезучий водитель из Каменска-Уральского попал сразу в 2 ДТП

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Помните персонажа Пьера Ришара из французской комедии «Невезучие»? Он как магнит притягивал к себе все неудачи, аварии и катастрофы. И, кажется, в Каменске-Уральском проживает его собрат по несчастью. Вернее, по 33-м несчастьям.Удивительно невезучим оказался водитель легковой машины, который во вторник, 26-июля умудрился стать участником сразу двух ДТП, случившихся почти одновременно. Когда он совершал объезд автомобильного кольца на пересечении улиц Алюминиевая и Суворова, его сзади «боднул» другой участник движения. Обе машины остановились, их водители начали осматривать свои транспортные средства и искать ответы на традиционные вопросы «кто виноват?» и «что делать?». Но не прошло и 2 минут, как в ту же горемычную машину въехал ещё один легковой автомобиль. Только на этот раз удар пришелся в бок четырёхколёсной страдалицы.Как утверждает сайт «Виртуальный Каменск», обозначенный перекрёсток — частое место аварий. Он сформирован таким образом, что выезжая с кругового движения водители смотрят направо, проверяя, не выезжает ли кто с улицы Алюминиевой, и совсем забывают проверить, что происходит впереди и сзади их движимого имущества.