Мэр Березовского заявил об очередном природном пожаре
Происшествия
Фото: Писцов Евгений / телеграм-канал
Мэр Березовского Евгений Писцов не согласился с информацией департамента информполитики Свердловской области о ликвидации всех природных пожаров. Он заявил, что сегодня вблизи поселка Солнечный очередное возгорание.
По словам главы Березовского, вчера были обнаружены два очага, а сегодня еще один. Егеря и участковые ищут возможных поджигателей.
Горожан, имеющих информацию о поджигателях, просят сообщить сведения участковому, либо в ЕДДС по телефонам 112, 4-12-00.
«Снова горим. Есть подозрения на умышленные поджоги – выраженные очаги горения, возникающие в разные дни в разных местах, когда погодные условия не предполагают самовозгорания», – написал Писцов в своем телеграм-канале.
По словам главы Березовского, вчера были обнаружены два очага, а сегодня еще один. Егеря и участковые ищут возможных поджигателей.
Горожан, имеющих информацию о поджигателях, просят сообщить сведения участковому, либо в ЕДДС по телефонам 112, 4-12-00.
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