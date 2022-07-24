Мэр Березовского заявил об очередном природном пожаре

«Снова горим. Есть подозрения на умышленные поджоги – выраженные очаги горения, возникающие в разные дни в разных местах, когда погодные условия не предполагают самовозгорания», – написал Писцов в своем телеграм-канале.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости