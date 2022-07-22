Лесные пожары потушили в Свердловской области
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области потушили все природные пожары. Об этом сообщают в департаменте информполитики региона и в пресс-службе Авиалесоохраны.
Вчера специалисты ликвидировали три очага в Нижнетагильском лесничестве, в лесах Полевского городского округа и городского округа Богданович. Новых возгораний не зафиксировано.
Напомним, что сообщать о лесных пожарах необходимо по телефону 8 (800) 100-94-00, единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес».
Вчера специалисты ликвидировали три очага в Нижнетагильском лесничестве, в лесах Полевского городского округа и городского округа Богданович. Новых возгораний не зафиксировано.
Напомним, что сообщать о лесных пожарах необходимо по телефону 8 (800) 100-94-00, единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».