Лесные пожары потушили в Свердловской области

11.59 Пятница, 29 июля 2022
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области потушили все природные пожары. Об этом сообщают в департаменте информполитики региона и в пресс-службе Авиалесоохраны.

Вчера специалисты ликвидировали три очага в Нижнетагильском лесничестве, в лесах Полевского городского округа и городского округа Богданович. Новых возгораний не зафиксировано.

Напомним, что сообщать о лесных пожарах необходимо по телефону 8 (800) 100-94-00, единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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