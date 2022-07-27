На улице Клубной в Краснотурьинске во второй раз за 2 недели разбивается человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Как правило жертвами москитных сеток, которыми снабжаются современные окна в высотных домах, становятся дети и кошки. Несмышлёныши опираются не хлипкую опору и вываливаются вместе с ней из окон. Часто — со смертельным исходом (как это случилось с маленькой девочкой в Каменске-Уральском). Кошки же не в силах сопротивляться соблазну поползать по такой замечательно приспособленной для этого сетке. Итог, увы, тот же.Но в минувшие выходные жертвой коварной сетки стала пожилая женщина, проживавшая в Краснотурьинске. Сетка выпала из окна квартиры на 3-ем этаже, где проживала 84-летняя пенсионерка. Женщина высунулась, чтобы посмотреть, куда упала сетка, и рухнула следом.Старушка была ещё жива, когда на вызов прибыла «Скорая». Но, как стало известно сегодня изданию «Вечерний Краснотурьинск», травмы, полученные женщиной при падении, были слишком тяжёлые и она скончалась на больничной койке.Стоит отметить, что погибшая проживала на улице Клубной. И это та же самая улица, на которой полутора неделями ранее разбился татуировщик Михаил Сергеев. Дома двух разбившихся людей стоят друг напротив друга, по разные стороны проезжей части.