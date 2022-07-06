Известный тату-мастер Краснотурьинска разбился после падения из окна
Происшествия
Фото со страницы Михаила Сергеева в ВК
Печальное известие пришло из города Краснотурьинска Свердловской области. Там насмерть разбился хорошо известный местным жителям тату-мастер.
Михаил Сергеев, работавший под творческим псевдонимом Михей, в среду, 13-го июля, выпал из окна квартиры на 5-м этаже дома, в котором проживал. Произошло это в первой половине дня. При ударе о землю молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью.
Сотрудники правоохранительных органов разбираются в причинах трагедии. Известно только, что ещё сегодня утром Сергеев выкладывал фото своих работ на персональную страницу соцсети «ВКонтакте». Последняя из них опубликована им в половине 9-го. А примерно через полтора часа тату-мастера не стало.
Михаил Сергеев, работавший под творческим псевдонимом Михей, в среду, 13-го июля, выпал из окна квартиры на 5-м этаже дома, в котором проживал. Произошло это в первой половине дня. При ударе о землю молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью.
Сотрудники правоохранительных органов разбираются в причинах трагедии. Известно только, что ещё сегодня утром Сергеев выкладывал фото своих работ на персональную страницу соцсети «ВКонтакте». Последняя из них опубликована им в половине 9-го. А примерно через полтора часа тату-мастера не стало.
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