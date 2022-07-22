В Екатеринбурге байкер пострадал при столкновении с легковушкой

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром мотоциклист столкнулся с автомобилем Toyota Camry. Авария произошла на улице 8 Марта, сообщает Е1.Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, по предварительным данным, мотоциклист при выезде с дворовой территории допустил столкновение с Toyota Camry, которая ехала по трамвайным путям.В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, его доставили в больницу №36. Из-за аварии на улице 8 Марта встали трамваи.