В Екатеринбурге байкер пострадал при столкновении с легковушкой
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня утром мотоциклист столкнулся с автомобилем Toyota Camry. Авария произошла на улице 8 Марта, сообщает Е1.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, по предварительным данным, мотоциклист при выезде с дворовой территории допустил столкновение с Toyota Camry, которая ехала по трамвайным путям.
В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, его доставили в больницу №36. Из-за аварии на улице 8 Марта встали трамваи.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, по предварительным данным, мотоциклист при выезде с дворовой территории допустил столкновение с Toyota Camry, которая ехала по трамвайным путям.
В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, его доставили в больницу №36. Из-за аварии на улице 8 Марта встали трамваи.
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