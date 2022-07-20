Около «путинской» школы в Екатеринбурге ночью сгорели три автомобиля
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге около «путинской» школы №25 на улице Цветоносная в Мичуринском сгорели три автомобиля. Сообщение о возгорании поступило сегодня в 03:18.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на площади шести квадратных метров сгорел автомобиль Hyundai Tucson. Также огонь повредил кузов и салон легковушек Nissan Almera и Hyundai Getz.
На место происшествия прибыли восемь огнеборцев. Пожар потушили за три минуты.
Школу №25 называют «путинской», потому что она построена по новому проекту, предполагающему совмещение с детским садом – в одном из посланий федеральному собранию президент назвал такую модель «наиболее эффективной условиях демографического роста в стране». В скором времени поблизости планируют открыть ещё один подобный образовательный центр.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на площади шести квадратных метров сгорел автомобиль Hyundai Tucson. Также огонь повредил кузов и салон легковушек Nissan Almera и Hyundai Getz.
На место происшествия прибыли восемь огнеборцев. Пожар потушили за три минуты.
Школу №25 называют «путинской», потому что она построена по новому проекту, предполагающему совмещение с детским садом – в одном из посланий федеральному собранию президент назвал такую модель «наиболее эффективной условиях демографического роста в стране». В скором времени поблизости планируют открыть ещё один подобный образовательный центр.
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