– Этот объект долгожданный для активно развивающегося микрорайона. Мы надеемся, что к 1 сентября образовательный центр будет открыт, – заявил градоначальник.

– Понятно, что доминирующая роль за системой образования, но для нужд микрорайона в каникулярное время и выходные дни инфраструктура должна быть максимально загружена, – добавил Орлов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Новый образовательный центр на Широкой Речке в Екатеринбурге откроют к 1 сентября. Об этом заявил мэр Алексей Орлов.Будущий центр, расположенный в границах улицы Евгения Савкова – реки Патрушихи – улиц Верхнеуфалейской – Ландау, объединит два социальных объекта: детский сад на 200 мест и школу на 825 учеников. Общая площадь центра составит боле 26 тысяч квадратных метров.Образовательный центр условно поделен на три основные зоны: трехэтажный блок детского сада на восемь групп, четырехэтажные блоки начальное и средней школы на 33 класса. Третья зона, в состав которой войдут столовая, актовый зал на 350 мест, большой и малый спортивные залы, а также пространство для занятий лечебной физической культуры, будет общей.В новом центре также предусмотрен медицинский блок. Здесь же планируется в дальнейшем открыть стоматологический, процедурный и прививочный кабинеты. Особенностью учреждения станет отдельно стоящий бассейн с двумя ваннами, соединенный с основным корпусом крытым переходом.Мэр отметил, что новую площадку также можно использовать в качестве общественно-досугового места в масштабах всего микрорайона, так как здесь будет спортивная школа и культурный центр.