В Первоуральске завершены поиски пропавшего грибника
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Первоуральске нашли пенсионера, который ушел утром 24 июля в лес за грибами и пропал. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Напомним, что с заявлением о пропаже 73-летнего Юрия Константиновича Яхина обратилась его дочь. Она рассказала, что ее отец нуждается в медицинской помощи, а при себе у него нет питьевой воды и продуктов питания.
Пропавшего пожилого мужчину обнаружила одна из групп розыска в трех километрах от коллективного сада «Елань-1». Пенсионер сообщил сотрудникам полиции, что сбился с пути и пытался самостоятельно выбраться из леса, но безуспешно. Понимая, что родственники могут его искать, он остался ждать помощь на поляне в лесу, кушал ягоды и прислушивался к звукам.
Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, у него лишь множественные укусы от насекомых.
Напомним, что с заявлением о пропаже 73-летнего Юрия Константиновича Яхина обратилась его дочь. Она рассказала, что ее отец нуждается в медицинской помощи, а при себе у него нет питьевой воды и продуктов питания.
Пропавшего пожилого мужчину обнаружила одна из групп розыска в трех километрах от коллективного сада «Елань-1». Пенсионер сообщил сотрудникам полиции, что сбился с пути и пытался самостоятельно выбраться из леса, но безуспешно. Понимая, что родственники могут его искать, он остался ждать помощь на поляне в лесу, кушал ягоды и прислушивался к звукам.
Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, у него лишь множественные укусы от насекомых.
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