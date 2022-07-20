Пенсионер ушел в лес за грибами в Первоуральске и пропал



Пропавший Юрий Яхин. Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Первоуральске ищут 73-летнего Юрия Константиновича Яхина, который 24 июля ушел из коллективного сада «Елани 1» в лес за грибами и до сих пор не вернулся.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, с заявлением о пропаже Юрия Яхина обратилась дежурную часть ОВД его дочь.Приметы пропавшего: 73 года, худощавое телосложение, рост 170-175 см. Мужчина нуждается в медицинской помощи.В день пропажи был одет в зеленую футболку, белую кепку и синие джинсы. С собой у него было зеленое пластиковое ведро и нож.В поисковых мероприятиях задействованы сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные и наряды ППС, а также волонтеры поискового отряда. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Юрия Яхина, просят сообщить информацию по телефону дежурной части 8(343) 964-82-21 или 02, 112.