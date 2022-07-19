В массовом ДТП на Полевском тракте пострадали девушка с младенцем



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Полевском тракте в Екатеринбурге произошло массовое ДТП, в котором пострадали девушка и ее девятимесячный сын. Авария произошла сегодня в 02:50 на 17-м километре автодороги.По предварительным данным, водитель Mitsubishi Lancer ехал по Полевскому тракту со сторону ЕКАДа в сторону улицы Буденного, не обеспечил безопасную дистанцию и врезался во впереди стоящий Chevrolet Lacetti, который отбросило на стоящий Камаз.В результате ДТП пострадали пассажиры Chevrolet Lacetti – 30-летняя девушка и ее девятимесячный сын. Их доставили в больницу с различными травмами. Ребенок в момент аварии находился в автолюльке, благодаря чему не получил серьезных травм и уже находится дома.Отец младенца – водитель Chevrolet Lacetti – рассказал, что они стояли на светофоре, когда в их машину сзади въехал Mitsubishi Lancer, после чего автомобиль отбросило на Камаз.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем Mitsubishi находился 33-летний мужчина, не имеющий водительского удостоверения. У него также установлено состояние алкогольного опьянения – 1,090 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. Мужчину привлекли к административной ответственности за пьяное вождение без прав.