В Екатеринбурге проводится административное расследование по факту ДТП на Объездной
Происшествия
Фото: портал Е1.RU
В Екатеринбурге проводится административное расследование по факту аварии на Объездной, где металлическая конструкция с фуры рухнула на легковушку. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
По предварительным данным, Камаз ехал сегодня по Объездной дороге в Екатеринбурге, перевозя крупногабаритный груз. При проезде под мостом металлическая конструкция упала на ехавший в попутном направлении автомобиль Kia Optima.
В результате ДТП пострадали четыре человека: две женщины 1979 и 1994 годов рождения и двое детей 2008 и 2014 годов рождения. Их доставили в медицинские учреждения для обследования.
Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга взяла на контроль проведение административного расследования по факту ДТП.
По предварительным данным, Камаз ехал сегодня по Объездной дороге в Екатеринбурге, перевозя крупногабаритный груз. При проезде под мостом металлическая конструкция упала на ехавший в попутном направлении автомобиль Kia Optima.
В результате ДТП пострадали четыре человека: две женщины 1979 и 1994 годов рождения и двое детей 2008 и 2014 годов рождения. Их доставили в медицинские учреждения для обследования.
Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга взяла на контроль проведение административного расследования по факту ДТП.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».