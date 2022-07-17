Упавший с фуры груз раздавил легковушку в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: портал Е1.RU
В Екатеринбурге металлоконструкция рухнула с грузового автомобиля на легковушку. Инцидент произошел сегодня на Объездной под путепроводом по улице Белинского, сообщает Е1.
Как рассказали в МЧС, металлическая конструкция была слабо закреплена на грузовике. Зацепившись на мост, она упала на легковой автомобиль, ехавший в попутном направлении.
В результате аварии пострадали три человека, находившиеся в легковушке. Среди пострадавших – двое детей.
Из-за аварии на Объездной образовалась большая пробка в сторону Базового переулка.
Как рассказали в МЧС, металлическая конструкция была слабо закреплена на грузовике. Зацепившись на мост, она упала на легковой автомобиль, ехавший в попутном направлении.
В результате аварии пострадали три человека, находившиеся в легковушке. Среди пострадавших – двое детей.
Из-за аварии на Объездной образовалась большая пробка в сторону Базового переулка.
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