На заводе в Каменске-Уральском умер рабочий

«Предприятие выражает искренние соболезнования родным и близким сотрудника, его семье оказана поддержка. ТМК-ИНОКС производит холоднодеформируемые трубы, и интенсивное тепловое излучение здесь практически не присутствует. Производственный корпус цеха оборудован приточно-вытяжной вентиляцией, во время летнего периода дополнительно открываются ворота и фрамуги аэрационных фонарей. Рабочие обеспечены питьевой водой», – цитирует ЕАН представителя завода.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском на Синарском трубном заводе в цехе умер рабочий. Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, у сотрудника остановилось сердце.По данным телеграм-канала, после рабочего дня мужчина пошел в душ, а через некоторое время коллеги нашли его без сознания. На место происшествия приехали медики, они зафиксировали смерть мужчины.Как пишет ЕАН со ссылкой на пресс-службу предприятия, инцидент произошел 12 июля, а погибший был слесарем. Во время рабочей смены он не жаловался на состояние здоровья. Когда ему стало плохо, вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики провели реанимационные мероприятия, но спасти жизнь мужчины не удалось.