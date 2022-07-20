В Екатеринбурге на Сулимова в яму опрокинулся автомобиль

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этим утром, около 08.30, в Екатеринбурге на улице Сулимова столкнулись «Chevrolet Cruze» и «Chevrolet Cobalt», в результате чего последний автомобиль опрокинулся в яму, вырытую коммунальщиками.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, в аварии пострадали три человека: два пассажира «Chevrolet Cobalt» и один пассажир «Chevrolet Cruze». Их с различными травмами доставили в ГКБ №36.Водитель «Chevrolet Cruze» после аварии скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивают.