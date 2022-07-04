В Екатеринбурге почти на месяц перекроют улицу Сулимова
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Сулимова. Речь идет об участке от Учителей до дома №65 на Сулимова.
Перекрытие связано с реконструкцией тепловой сети в Кировском районе. Ограничения будут действовать с 1 по 29 августа.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Перекрытие связано с реконструкцией тепловой сети в Кировском районе. Ограничения будут действовать с 1 по 29 августа.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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