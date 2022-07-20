Машина протаранила дом в коллективном саду Полевского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Коллективные сады — не самое оживлённое в плане дорожного трафика место. Но и там случаются аварии. Например, сегодня зафиксировано ДТП в коллективном саду «Металлург» Полевского.Участником дорожно-транспортного происшествия стал водитель автомобиля «Рено». Проезжая по тихой улочке он умудрился не справиться с управлением, после чего его иномарка пробила забор и на полной скорости врезалась в угол частного домика.Согласно интервью хозяина дома, которое он дал представителям «4 канала», в момент происшествия он находился в своё гараже. Сильный грохот заставил его выскочить на улицу, где он и увидел незваного гостя в разбитой вдребезги иномарке. Машина изувечена так, что восстановлению не подлежит. А вот дом, к счастью, подлежит и даже ремонта требует не слишком сложного — здание строилось добросовестно, «на века».