Машина протаранила дом в коллективном саду Полевского
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
Коллективные сады — не самое оживлённое в плане дорожного трафика место. Но и там случаются аварии. Например, сегодня зафиксировано ДТП в коллективном саду «Металлург» Полевского.
Участником дорожно-транспортного происшествия стал водитель автомобиля «Рено». Проезжая по тихой улочке он умудрился не справиться с управлением, после чего его иномарка пробила забор и на полной скорости врезалась в угол частного домика.
Согласно интервью хозяина дома, которое он дал представителям «4 канала», в момент происшествия он находился в своё гараже. Сильный грохот заставил его выскочить на улицу, где он и увидел незваного гостя в разбитой вдребезги иномарке. Машина изувечена так, что восстановлению не подлежит. А вот дом, к счастью, подлежит и даже ремонта требует не слишком сложного — здание строилось добросовестно, «на века».
Участником дорожно-транспортного происшествия стал водитель автомобиля «Рено». Проезжая по тихой улочке он умудрился не справиться с управлением, после чего его иномарка пробила забор и на полной скорости врезалась в угол частного домика.
Согласно интервью хозяина дома, которое он дал представителям «4 канала», в момент происшествия он находился в своё гараже. Сильный грохот заставил его выскочить на улицу, где он и увидел незваного гостя в разбитой вдребезги иномарке. Машина изувечена так, что восстановлению не подлежит. А вот дом, к счастью, подлежит и даже ремонта требует не слишком сложного — здание строилось добросовестно, «на века».
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