В массовом ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень погиб человек
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
На трассе Екатеринбург – Тюмень в массовом ДТП погиб водитель Toyota Land Cruiser. Авария произошла сегодня в четвертом часу утра на 175-м километре автодороги.
По предварительной информации, 35-летний водитель Toyota Land Cruiser 200 двигался со стороны Екатеринбурга в направлении Тюмени и по неустановленной причине выехал на правую обочину дороги, где столкнулся со стоящей на обочине «Газелью». Затем «Газель» отбросило на стоящий впереди полуприцеп грузовика Volvo.
В результате ДТП водитель Toyota Land Cruiser погиб на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Водитель «Газели» получил ушиб спины.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, погибший – житель Тюмени со стажем вождения 17 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался четыре раза, штрафы оплачены.
По предварительной информации, 35-летний водитель Toyota Land Cruiser 200 двигался со стороны Екатеринбурга в направлении Тюмени и по неустановленной причине выехал на правую обочину дороги, где столкнулся со стоящей на обочине «Газелью». Затем «Газель» отбросило на стоящий впереди полуприцеп грузовика Volvo.
В результате ДТП водитель Toyota Land Cruiser погиб на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Водитель «Газели» получил ушиб спины.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, погибший – житель Тюмени со стажем вождения 17 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался четыре раза, штрафы оплачены.
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