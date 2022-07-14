В массовом ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень погиб человек



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Екатеринбург – Тюмень в массовом ДТП погиб водитель Toyota Land Cruiser. Авария произошла сегодня в четвертом часу утра на 175-м километре автодороги.По предварительной информации, 35-летний водитель Toyota Land Cruiser 200 двигался со стороны Екатеринбурга в направлении Тюмени и по неустановленной причине выехал на правую обочину дороги, где столкнулся со стоящей на обочине «Газелью». Затем «Газель» отбросило на стоящий впереди полуприцеп грузовика Volvo.В результате ДТП водитель Toyota Land Cruiser погиб на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Водитель «Газели» получил ушиб спины.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, погибший – житель Тюмени со стажем вождения 17 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался четыре раза, штрафы оплачены.