В Нижнем Тагиле в пожаре погиб человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Огненная стихия, разбушевавшаяся в среду вечером, 20-го июля, в Нижнем Тагиле, унесла жизнь человека. Мужчину обнаружили уже после того, как пожар был потушен.Сообщение о пожаре поступило от женщины, проживающей в сгоревшей квартире. Она покидала жилище, чтобы выгулять собаку, а когда возвращалась, с улицы заметила дым, идущий из окна её квартиры на 3-м этаже. Прибывшие на улицу Пархоменко пожарные достаточно быстро справились со своей задачей. Но жилец — 42-летний сын звонившей — уже не подавал признаков жизни.Как стало известно позже, погибший имел инвалидность и, одновременно, пристрастие к алкоголю. По предположению сотрудников Отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил, пожар возник из-за того, что мужчина покурил в помещении и не проследил, чтобы окурок не попал на легковоспламеняющиеся предметы.