Сысертский «Мишутка» собирает деньги на лечение разбившегося кота
Происшествия
Фото: АНО Центр помощи бездомным животным «Мишутка»
В Центр помощи бездомным животным «Мишутка» поступил сильно травмировавшийся кот. Он не был бездомным, но жил в квартире на 6-м этаже у девушки с диагнозом «дцп».
Кот выпал из окна квартиры и сильно повредил позвоночник. В силу состояния собственного здоровья, хозяйка даже не смогла обратиться в ветклинику. Заботу о пострадавшем животном взяли организаторы сысертского приюта «Мишутка». Они отвезли разбившегося кота ветеринарам на осмотр.
Специалисты предварительно диагностировали у нового пациента сильное повреждение позвоночника. Но сказать что-то точнее пока не получается — из-за сильной боли кот не даёт ни в полной мере осмотреть себя, ни сделать полноценный рентгеновский снимок. Что уже понятно сразу — ему потребуется сложное лечение и длительный восстановительный период. Финансово помочь пострадавшему животному можно перечислениями на его лечение (карта Сбербанка привязана к телефону 89676306615).
Напомним, что приют «Мишутка» недавно прошёл официальную регистрацию в качестве автономной некоммерческой организации. Под строительство помещений приюта выделен участок на окраине Сысерти.
Кот выпал из окна квартиры и сильно повредил позвоночник. В силу состояния собственного здоровья, хозяйка даже не смогла обратиться в ветклинику. Заботу о пострадавшем животном взяли организаторы сысертского приюта «Мишутка». Они отвезли разбившегося кота ветеринарам на осмотр.
Специалисты предварительно диагностировали у нового пациента сильное повреждение позвоночника. Но сказать что-то точнее пока не получается — из-за сильной боли кот не даёт ни в полной мере осмотреть себя, ни сделать полноценный рентгеновский снимок. Что уже понятно сразу — ему потребуется сложное лечение и длительный восстановительный период. Финансово помочь пострадавшему животному можно перечислениями на его лечение (карта Сбербанка привязана к телефону 89676306615).
Напомним, что приют «Мишутка» недавно прошёл официальную регистрацию в качестве автономной некоммерческой организации. Под строительство помещений приюта выделен участок на окраине Сысерти.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».