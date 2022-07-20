Во время тушения пожара в Екатеринбурге обнаружили тело девочки
Происшествия
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Во время тушения пожара в коллективном саду на Широкой речке в Екатеринбурге, о котором мы писали ранее, нашли тело четырехлетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Напомним, что сообщение о пожаре в СНТ поступило в 03:40. В пресс-службе МЧС сообщали, что при пожаре пострадал человек. Как уточнили в прокуратуре, это хозяин дома – отец погибшей девочки. Его с предварительным диагнозом острое отравление продуктами горения доставили в больницу.
После тушения пожара огнеборцы нашли под завалами тело четырехлетней девочки. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка.
Мать девочки и второй ребенок 2020 года рождения в пожаре не пострадали. По предварительной информации, семья на учете в органах системы профилактики не состояла. Следственный комитет проводит проверку.
Напомним, что сообщение о пожаре в СНТ поступило в 03:40. В пресс-службе МЧС сообщали, что при пожаре пострадал человек. Как уточнили в прокуратуре, это хозяин дома – отец погибшей девочки. Его с предварительным диагнозом острое отравление продуктами горения доставили в больницу.
После тушения пожара огнеборцы нашли под завалами тело четырехлетней девочки. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка.
Мать девочки и второй ребенок 2020 года рождения в пожаре не пострадали. По предварительной информации, семья на учете в органах системы профилактики не состояла. Следственный комитет проводит проверку.
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