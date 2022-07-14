При пожаре на Широкой речке в Екатеринбурге пострадал человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью произошел пожар в коллективном саду на Широкой речке в Екатеринбурге. Сообщение о возгорании поступило в 03.40.Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади 60 квадратных метров сгорели садовый дом и надворные постройки. В результате пожара пострадал человек.На место происшествия прибыли 12 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 04.19. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 08.40.