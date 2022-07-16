В уральской столице у ТЦ «Мегаполис» скончался мужчина
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера в Екатеринбурге на улице 8 марта возле ТЦ «Мегаполис» скончался мужчина. Один из очевидцев, оказавшийся рядом, когда мужчине стало плохо, предположил, что у него случился сердечный приступ.
Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте». Неизвестно, как быстро мужчине вызывали скорую. Когда медики приехали, им ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть.
Напомним, что 15 июля на пляже Тагильского пруда у одного из отдыхающих случился инфаркт, когда он находился в воде. Мужчину вытащили на берег и доставили в больницу, но спасти его не удалось. Он скончался в медучреждении.
Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте». Неизвестно, как быстро мужчине вызывали скорую. Когда медики приехали, им ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть.
Напомним, что 15 июля на пляже Тагильского пруда у одного из отдыхающих случился инфаркт, когда он находился в воде. Мужчину вытащили на берег и доставили в больницу, но спасти его не удалось. Он скончался в медучреждении.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».