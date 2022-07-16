В уральской столице у ТЦ «Мегаполис» скончался мужчина

12.00 Воскресенье, 17 июля 2022
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера в Екатеринбурге на улице 8 марта возле ТЦ «Мегаполис» скончался мужчина. Один из очевидцев, оказавшийся рядом, когда мужчине стало плохо, предположил, что у него случился сердечный приступ.

Об этом сообщает «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте». Неизвестно, как быстро мужчине вызывали скорую. Когда медики приехали, им ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть.

Напомним, что 15 июля на пляже Тагильского пруда у одного из отдыхающих случился инфаркт, когда он находился в воде. Мужчину вытащили на берег и доставили в больницу, но спасти его не удалось. Он скончался в медучреждении.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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12:01 В центре Екатеринбурга при раскопках обнаружили более 8 тысяч артефактов
10:41 Роспотребнадзор начал проверку после сообщений о нашествии крыс в Екатеринбурге
09:46 ГИБДД проверяет екатеринбургскую блогершу, посадившую за руль малолетнего сына
20:56 С гномами и гоблинами проведут воскресенье слушатели лекции в Музее истории Екатеринбурга
20:40 Девочка с огнестрельным ранением в голову вышла из комы в одной из больниц Екатеринбурга
19:54 Молодого вора и мошенника из Берёзовского накажут обязательными работами
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