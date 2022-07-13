В Нижнем Тагиле у мужчины случился инфаркт во время купания

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера на пляже Тагильского пруда у одного из отдыхающих случился инфаркт, когда он находился в воде. Мужчина стал тонуть, но его вытащили спасатели после того, как один из очевидцев позвонил на единый номер вызова экстренных служб «112».Как пишет ИА «Все новости» со ссылкой на директора Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила Сергея Копёркина, спасатели работали быстро. Со спасательной станции они подошли на катере, вытащили тонувшего из воды и доставили на берег, после чего оперативно передали бригаде скорой помощи.В тяжёлом состоянии мужчину доставили в больницу. Однако спасти его не смогли.