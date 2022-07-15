В ГИБДД Екатеринбурга называли основные причины аварий
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
С начала 2022 года в уральской столице по вине водителей произошло 505 аварий, в которых погибли 25 человек и 656 получили травмы. О наиболее частых причинах ДТП сообщает ГИБДД Екатеринбурга.
Чаще всего, по данным Госавтоинспекции, к дорожно-транспортным происшествиям приводят нарушение скоростного режима (142 ДТП) и несоблюдение очередности проезда (129 ДТП).
Также среди основных причин аварий указываются несоблюдение дистанции (46 ДТП), нарушение требований сигналов светофора (41 ДТП) и непредоставление преимущества в движении пешеходу (36 ДТП).
Напомним, что 13 июля на свердловской трассе произошла авария, в результате которой пострадали четыре человека. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево.
Чаще всего, по данным Госавтоинспекции, к дорожно-транспортным происшествиям приводят нарушение скоростного режима (142 ДТП) и несоблюдение очередности проезда (129 ДТП).
Также среди основных причин аварий указываются несоблюдение дистанции (46 ДТП), нарушение требований сигналов светофора (41 ДТП) и непредоставление преимущества в движении пешеходу (36 ДТП).
Напомним, что 13 июля на свердловской трассе произошла авария, в результате которой пострадали четыре человека. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево.
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