На свердловской трассе легковушка влетела в дерево, пострадали четыре человека



Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области ВАЗ-2114 съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП пострадали четыре человека.Авария произошла вчера около 20:00. Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, водитель ВАЗ-2114 ехал со стороны трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов в сторону поселка Горноуральский и на восьмом километре автодороги поселок Евстюниха – село Малая Лая не справился с управлением, допустил съезд с дороги и врезался в дерево.В результате аварии пострадали 23-летний водитель и три пассажира: 21-летний парень, 20-летняя и 19-детняя девушки. Их доставили в медучреждения Нижнего Тагила с различными переломами.