Обвиняемый в покушении на убийство школьницы в Нижней Синячихе останется в СИЗО
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жителя Нижней Синячихи Сергея Карпицкого, обвиняемого в том, что он выстрелил в голову 10-летней девочке, оставят под стражей до 22 августа.
Сегодня Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката в защиту Карпицкого на постановление Алапаевского городского суда. Тогда суд избрал меру пресечения в отношении обвиняемого в виде заключения под стражу до 22 августа этого года.
Заслушав выступления Карпицкого и его адвоката, прокурора, а также рассмотрев доводы апелляционной жалобы, Свердловский облсуд оставил без изменений постановление суда первой инстанции.
Напомним, что 22 июня в селе Нижняя Синячиха от выстрела в голову пострадала 10-летняя девочка. На вертолете ее доставили в ДГКБ №9 Екатеринбурга. По подозрению был задержан 49-летний местный житель, подрабатывающий бульдозеристом. 27 июня ему предъявили обвинение в покушении на убийство школьницы и заключили его под стражу.
Сегодня Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката в защиту Карпицкого на постановление Алапаевского городского суда. Тогда суд избрал меру пресечения в отношении обвиняемого в виде заключения под стражу до 22 августа этого года.
Заслушав выступления Карпицкого и его адвоката, прокурора, а также рассмотрев доводы апелляционной жалобы, Свердловский облсуд оставил без изменений постановление суда первой инстанции.
Напомним, что 22 июня в селе Нижняя Синячиха от выстрела в голову пострадала 10-летняя девочка. На вертолете ее доставили в ДГКБ №9 Екатеринбурга. По подозрению был задержан 49-летний местный житель, подрабатывающий бульдозеристом. 27 июня ему предъявили обвинение в покушении на убийство школьницы и заключили его под стражу.
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